Sulutepe Göleti, 49 Yıl Kuraklıkta

SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERDE

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Sulutepe Mahallesi’nde 1976 yılında inşa edilen ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti, ciddi bir su seviyesi azalmasıyla karşı karşıya. Neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ ORANDA HIZLANIYOR

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışı ile buharlaşmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Şahinalp, iklim değişikliği ile birlikte yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini belirterek, “Son yıllarda bölgedeki ortalama sıcaklık 18,1’den 19 dereceye yükseldi” dedi. Ayrıca, gölet ve barajlardaki su seviyesindeki azalmayı şu şekilde açıkladı: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇİLER SULAMA SORUNU YAŞIYOR

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, göletteki su seviyesinin son yıllarda oldukça düştüğünü ve su sıkıntısı çektiklerini dile getirdi. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Şahinalp, ayrıca su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.