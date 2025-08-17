Sulutepe Göleti, 49 Yıl Kuraklıkta

SU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Sulutepe Mahallesi’nde, arazilerin sulanması amacıyla 1976 yılında inşa edilen ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti, su seviyesi ciddi oranda düştü. Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki su çekilmesi ile tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışı ve buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Şahinalp, iklim değişikliği sebebiyle yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini belirterek, son yıllarda bölgedeki ortalama sıcaklığın 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini ifade etti. Prof. Dr. Şahinalp, gölet ve barajlarla ilgili su seviyesindeki azalma konusunda şu bilgileri verdi: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve su sıkıntısı çektiklerini dile getirdi. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında” dedi. Ayrıca, Prof. Dr. Şahinalp, su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.