SunExpress’ten Taşkent’e Yeni Uçuşlar

İzmir-Taşkent hava yolu hattı 3 Ağustos’ta başlıyor ve iki ülke arasındaki ulaşımı güçlendirecek. Yeni hat, İzmir’den Orta Asya’ya doğrudan bağlantı imkanı sağlayacak. Seferler pazartesi ve perşembe günleri yapılacak. Yolcular, Taşkent’e konforlu şekilde ulaşabilecek. Şehir, kültür ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor.

2026 YAZ SEZONUNDA SEMERKANT SEFERLERİ SÜRÜYOR

SunExpress, İzmir-Semerkant uçuşlarını haftada üç kez düzenliyor. Seferler çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Bu hat 2026 yaz sezonunda da devam edecek.

TAŞKENT HATTI İLE ORTA ASYA’YA DOĞRUDAN BAĞLANTI

Taşkent hattı, Özbekistan’daki destinasyon ağını güçlendiriyor. Hava yolu, turizm ve iş seyahati potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor. Kültürel etkileşim de bu hatla artacak.