SUNGUR Hava Savunma Sistemi Başarılı Test Atışı Gerçekleştirdi

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiindeki büyük hamleleri, dünya çapında dikkat çekiyor. Özellikle Orta Doğu’daki savaş ortamında, hava savunma sistemimizin önemli bir bileşeni olan SUNGUR’dan kayda değer bir gelişme yaşandı. ROKETSAN tarafından tasarlanan SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, başarılı bir test atışı gerçekleştirdi.

HAVA SAVUNMADAKİ KESKİN GÖZÜMÜZ

ROKETSAN’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımla faaliyetin görüntülerine yer verildi. “Hava savunmadaki keskin gözümüz: SUNGUR. Yüksek manevra ve üstün hedef tespit kabiliyetiyle SUNGUR, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.

GÖK VATAN’I MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE KORUYORUZ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Seri üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Alçak irtifa hava savunma sistemimiz SUNGUR, başarıyla tamamlanan atışlı test faaliyetiyle hava savunmadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Gök Vatan’ı milli teknolojimizle korumaya devam ediyoruz.”

