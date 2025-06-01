Süper Kupa Eşleşmeleri Açıklandı

SEZON SONU VE EŞLEŞMELERİN BELİRLENMESİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın sona ermesiyle birlikte bu yılki Süper Kupa’da eşleşmeler netleşti. Yeni Süper Kupa formatına göre, maçlar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek. Kazanan ekipler, finalde karşılaşma fırsatını elde edecek.

KATILIMCI TAKIMLAR

Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşırken Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Bu başarılar sonucunda, ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım oldu.

Yeni format gereği Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 yılının Ocak ayında düzenlenecek. Maçlar, tarafsız sahalarda ve tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Eşleşmeler ise Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor olarak belirlendi.