Spor

Süper Kupa Eşleşmeleri Açıklandı

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SEZONUN SONUNDA SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası sezonunun tamamlanmasının ardından, Süper Kupa’daki eşleşmeler netleşti. Yeni Süper Kupa formatı çerçevesinde, müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar, final maçı oynamaya hak kazanacak.

GALATASARAY’DAN KAZAN IMTIHANI

Bu sezon Galatasaray, ligde şampiyon olmayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazandı. Bu başarılar sonucunda ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son ekip oldu.

EŞLEŞMELER DETAYLANDI

Süper Kupa mücadelesinde oluşan eşleşmeler şöyle:
– Galatasaray-Trabzonspor
– Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni format ile birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 yılının Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulünde düzenlenecek.

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