Spor

Süper Kupa Eşleşmeleri Açıklandı

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SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Süper Lig ve Türkiye Kupası sezonunun sona ermesiyle beraber Süper Kupa’daki eşleşmeler belli oldu. Bu yeni format kapsamında müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Yarı finaldeki eşleşmelerde lig şampiyonu olan takım ile kupa finalisti olan takım, kupa şampiyonu ile lig ikincisi olan takım müsabaka yapacak. Kazanan ekipler ise finalde karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Galatasaray, hem Süper Lig’de şampiyon olarak hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak önemli bir başarıya imza atıyor. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, bu yıl Süper Kupa yarışlarına katılacak son takım oldu.

Yeni format doğrultusunda Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında gerçekleştirilecek. Müsabakalar tarafsız sahada ve tek maç eleme usulü ile düzenleniyor. Eşleşmeler ise Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor şeklinde şekillendi.

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