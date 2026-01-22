Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Duyuruldu

SÜPER LİG’DE 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ
Süper Lig’de 19. haftanın heyecanı, 24 Ocak Cuma günü başlayarak, 26 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek olan maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalar için görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet üzerinden bildirildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların programı ve görevli hakemler şu şekilde:
CUMA 20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi 14.30 Kayserispor – RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar 14.30 Gaziantep FK – Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe – Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi 20.00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol