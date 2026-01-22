Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Duyuruldu

SÜPER LİG’DE 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Süper Lig’de 19. haftanın heyecanı, 24 Ocak Cuma günü başlayarak, 26 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek olan maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalar için görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet üzerinden bildirildi.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların programı ve görevli hakemler şu şekilde:

CUMA 20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi 14.30 Kayserispor – RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar 14.30 Gaziantep FK – Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Antalyaspor – Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe – Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi 20.00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol