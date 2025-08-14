Süper Lig 2. haftada Hakemler Belirlendi

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan duyuruda, ligin 2. haftasında sahada düdük çalacak hakemler aşağıdaki gibi sıralandı:

MAÇ PROGRAMI

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü ise; 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Aynı gün, 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor’un kapışmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Aynı saatte, Göztepe-Fenerbahçe maçında ise Yasin Kol hakemlik yapacak.

Pazar GÜNÜ MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor karşılaşması Oğuzhan Aksu tarafından yönetilecek. Yine 19.00’da TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK maçı Adnan Deniz Kayatepe’nin yönetiminde gerçekleşecek. Günün ilerleyen saatlerinde, 21.30’da Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşılaşmasını Halil Umut Meler, aynı saatte RAMS Başakşehir ile Kayserispor mücadelesini ise Kadir Sağlam yönetecek.

Pazartesi MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü, 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki maç Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Bu haftanın maç programı, heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.