Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

HAKEMLERİN AÇIKLANMASI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ligin bu haftasındaki maçları yönetecek hakem listesi verildi.

MAÇ PROGRAMI

Yarın saat 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşılaşması Ozan Ergün tarafından yönetilecek. 16 Ağustos Cumartesi günü ise, 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Aynı gün 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor mücadelesi Atilla Karaoğlan tarafından idare edilecek. Göztepe ile Fenerbahçe’nin karşılaşmasını ise Yasin Kol yönetecek.

DİĞER MAÇLAR

17 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor maçı Oğuzhan Aksu tarafından yönetilirken, TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Aynı gün 21.30’da Beşiktaş, ikas Eyüpspor ile karşılaşırken bu maçı Halil Umut Meler idare edecek. RAMS Başakşehir ile Kayserispor mücadelesini ise Kadir Sağlam yönetecek. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın olacak.