Süper Lig 2. Haftasında Samsunspor 1-0 Yendi

MAÇIN SONUCU

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan maçta Samsunspor, Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Böylelikle Samsunspor, sezonun ilk iki maçını da kazanarak 2’de 2 yaptı. Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı ve 2’de 0 yaptı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın 15. dakikasında sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında, Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarparak savunma tarafından kornere gönderildi. 21. dakikada Zeki Yavru’nun ortasında Dimata’nın kafa vuruşu, kaleci Jovanovic tarafından son anda kurtarıldı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışında Mouandilmadji’nin şutu da Jovanovic’in müdahalesiyle kornere gitti. İlk yarının sonlarına gelindiğinde, 42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Holse’ye yaptığı faul nedeniyle Samet Yalçın’a kırmızı kart gösterdi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

İkinci yarının başında 53. dakikada Haidara’nın kullandığı serbest vuruş, savunmadan sekinerek kalecide kaldı. 60. dakikada ceza sahasının sol çizgisinde topla buluşan Ntcham’ın sert şutu, Jovanovic tarafından kornere gönderildi. 64. dakikada Emre Kılınç’ın şutu kaleciyle buluştu, ancak gol sesi çıkmadı. 82. dakikada Soner Aydoğdu’nun köşe vuruşunda iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşu kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu ve Samsunspor 1-0 öne geçti. 85. dakikada Kocaelispor’un beraberlik arayışı devam etti fakat Petkovic’in serbest vuruşu üst direkten dönerek oyunda kaldı. Maçın sonucunda Samsunspor 1-0 galip geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşma Kocaeli’de bulunan statta gerçekleştirildi. Hakemlik görevini Zorbay Küçük ve yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ile Seyfettin Ünal üstlendi. Kocaelispor kadrosunda Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Petkovic yer aldı. Samsunspor’un kadrosunda ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata ve Mouandilmadji bulunuyordu.

Samsunspor’un golü ise 82. dakikada Jovanovic’in kendi kalesine attığı golle geldi. Kocaelispor’dan Samet Yalçın, 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yamçın ve Nonge Boende Kocaelispor, Celil Yüksel ve Makoumbou ise Samsunspor oyuncuları sarı kart gördü.