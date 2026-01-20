Süper Lig 2025/26 Sezonu 20-22 Hafta Programı Açıklandı

super-lig-2025-26-sezonu-20-22-hafta-programi-aciklandi

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 20, 21 ve 22. haftalarının maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı bilgilere göre, 20. haftadaki karşılaşmalar 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 HAFTALIK PROGRAM DUYURULDU

Bu haftanın başlangıcında Antalyaspor ile Trabzonspor, Kasımpaşa ile de Samsunspor maçları oynanacak. Haftanın kapanışı ise Kocaelispor ile Fenerbahçe karşılaşması ile gerçekleşecek. Ayrıca, Galatasaray’ın Kayserispor’u ağırlayacağı ve Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk edeceği bir diğer önemli karşılaşma da bulunuyor.

20. HAFTA

Süper Lig’de 21. haftanın startı 7 Şubat tarihinde, tek maçla alınacak. Bu karşılaşmada Fatih Karagümrük ile Samsunspor mücadele edecek. Trabzonspor, Samsunspor’a konuk olurken; Galatasaray ise Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 21. haftada Beşiktaş, Alanyaspor’u, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği’ni evinde ağırlayacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 22. haftasında dikkat çeken bir mücadele gerçekleşecek; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 14 Şubat’ta oynanacak. Bu hafta Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u konuk ederken Beşiktaş’ın ise Başakşehir deplasmanına gideceği belirtiliyor.

