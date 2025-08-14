Süper Lig’de 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin bu haftasındaki maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

MAÇ PROGRAMI

Yarın, saat 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşılaşmasında Ozan Ergün düdük çalacak. 16 Ağustos Cumartesi, saat 19.00’da Kocaelispor-Samsunspor maçını Zorbay Küçük, 21.30’da ise Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Aynı gün saat 21.30’da Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, bu maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

PAZAR VE PAZARTESİ MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçında Oğuzhan Aksu, TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçında ise Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Aynı gün saat 21.30’da Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. RAMS Başakşehir-Kayserispor maçında ise Kadir Sağlam görev alacak. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.