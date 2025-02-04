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Spor

Süper Lig’de 22. Hafta VAR Açıklaması

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GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 22. hafta mücadeleleri tamamlandı. Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puanla ligdeki liderliğini devam ettiriyor. Bu sonuç, Galatasaray’ın şampiyonluk iddiasını güçlendiriyor ve taraftarlar arasında büyük bir coşkuya neden oluyor.

FENERBAHÇE ZORLU MAÇTA GALİP GELDİ

Sıralamanın ikinci basamağında yer alan Fenerbahçe ise, Rizespor ile oynadığı mücadelede önce 2-0 geriye düştü fakat sonrasında maçı kazanarak 3-2’lik galibiyet elde etti. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin ligdeki rekabet içinde ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından sahada yapılan VAR uygulamalarına dair kayıtları yayınladı. Özellikle Fenerbahçe – Rizespor maçında Milan Skriniar’ın yerde kaldığı penaltı pozisyonuna ilişkin yapılan görüşme, maçın gidişatını etkileyen önemli anlardan biri oldu ve bu durum futbol camiasında tartışmalara yol açıyor.

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