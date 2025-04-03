Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

30. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadeleleri, cuma günü Adana Demirspor ve Bellona Kayserispor arasında oynanacak olan maçla başlayacak. Takvimde 6 Nisan Pazar günü ise önemli bir karşılaşma bulunuyor; Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu 30. hafta maçlarını yönetmekle görevli hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen görev alacak.

HAKEMLERİN ATAMALARI

Süper Lig’de 30. hafta maçları ve bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler aşağıdaki gibi sıralandı:

– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır

– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay

– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler

– Atakaş Hatayspor-İKAS Eyüpspor: Burak Pakkan

– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe