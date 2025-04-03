Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

30. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadeleleri, cuma günü Adana Demirspor ve Bellona Kayserispor arasında oynanacak olan maçla başlayacak. Takvimde 6 Nisan Pazar günü ise önemli bir karşılaşma bulunuyor; Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu 30. hafta maçlarını yönetmekle görevli hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen görev alacak.
HAKEMLERİN ATAMALARI
Süper Lig’de 30. hafta maçları ve bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler aşağıdaki gibi sıralandı:
– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
– Atakaş Hatayspor-İKAS Eyüpspor: Burak Pakkan
– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe