Spor

Süper Lig’de 30. Hafta Hakemleri Açıklandı

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30. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig 30. hafta mücadeleleri, cuma günü Adana Demirspor ve Bellona Kayserispor arasında oynanacak olan maçla başlayacak. Takvimde 6 Nisan Pazar günü ise önemli bir karşılaşma bulunuyor; Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu 30. hafta maçlarını yönetmekle görevli hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen görev alacak.

HAKEMLERİN ATAMALARI

Süper Lig’de 30. hafta maçları ve bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler aşağıdaki gibi sıralandı:

– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır
– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay
– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk
– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler
– Atakaş Hatayspor-İKAS Eyüpspor: Burak Pakkan
– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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