Süper Lig’de 30. Hafta Programı Açıklandı

HAFTANIN MAÇLARINA GENEL GÖRÜNÜM

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta maçları, cuma günü gerçekleştirilecek olan Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor arasındaki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın en önemli mücadelesi ise 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Trabzonspor arasında yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik karşılaşmalar için hakemleri de belirledi.

HAKEMLERİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelede düdük çalacak hakemler arasında Mehmet Türkmen, Bersan Dursan ve Serkan Çimen bulunuyor. Süper Lig’deki diğer 30. hafta maçlarının hakemleri ise şöyle sıralandı:

– Adana Demirspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

– Çaykur Rizespor-Sivasspor: Oğuzhan Çakır

– Başakşehir-Konyaspor: Çağdaş Altay

– Antalyaspor-Samsunspor: Ümit Öztürk

– Alanyaspor-Bodrum FK: Arda Kardeşler

– Atakaş Hatayspor-İkas Eyüpspor: Burak Pakkan

– Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

– Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

Bu hafta oynanacak olan maçlar, Süper Lig yarışında oldukça kritik bir öneme sahip olacak.