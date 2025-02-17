Süper Lig’de Düğüm Derbide Çözülecek

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇIYLA HAFTANIN ALEYHİNE HİSSEDİLDİĞİ KAPANDI
Süper Lig’in 24. haftası, bugün gerçekleştirilen Rizespor – Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi. Göztepe’nin bay geçtiği bu haftada toplamda 9 maçta 20 gol atıldı.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR’U GERİDEN GELEREK YENDİ
Bu haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından bir tanesi Dolmabahçe’de gerçekleşti. Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
FENERBAHÇE, KASIMPAŞA’YI 3 GOLLE GEÇTİ
Fenerbahçe, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, golcüsü Youssef En-Nesyri’nin 2 gol attığı maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
SAMSUNSPOR, KONYASPOR DEPLASMANINDAN ÜÇ PUANLA DÖNDÜ
Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle 3 puan aldı.
LİDER GALATASARAY, RİZESPOR’U MAĞLUP EDEREK PUANINI YÜKSELTTİ
Lider Galatasaray, Rize’de Osimhen’in 2 golü sayesinde 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63’e yükseltti.
BODRUM FK VE HATAYSPOR İLK GALİBİYETLERİNİ ALDI
Küme düşme hattında olan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise birer puan kazandı.
HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Adana Demirspor – Antalyaspor: 1-1
Gaziantep FK – Sivasspor: 2-1
Başakşehir – Bodrum FK: 0-1
Beşiktaş – Trabzonspor: 2-1
Hatayspor – Alanyaspor: 1-0
Eyüpspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Samsunspor: 0-1
Fenerbahçe – Kasımpaşa: 3-1
Rizespor – Galatasaray: 1-2
PUAN DURUMU VE 25. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
25. haftanın maç programı:
21 Şubat Cuma:
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş
20.00 Bodrum FK-Hatayspor
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Konyaspor
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
19.00 Samsunspor-Rizespor
23 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Göztepe
16.00 Alanyaspor-Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe