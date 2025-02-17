Süper Lig’de Düğüm Derbide Çözülecek

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇIYLA HAFTANIN ALEYHİNE HİSSEDİLDİĞİ KAPANDI

Süper Lig’in 24. haftası, bugün gerçekleştirilen Rizespor – Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi. Göztepe’nin bay geçtiği bu haftada toplamda 9 maçta 20 gol atıldı.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR’U GERİDEN GELEREK YENDİ

Bu haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından bir tanesi Dolmabahçe’de gerçekleşti. Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE, KASIMPAŞA’YI 3 GOLLE GEÇTİ

Fenerbahçe, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, golcüsü Youssef En-Nesyri’nin 2 gol attığı maçı 3-1 kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

SAMSUNSPOR, KONYASPOR DEPLASMANINDAN ÜÇ PUANLA DÖNDÜ

Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle 3 puan aldı.

LİDER GALATASARAY, RİZESPOR’U MAĞLUP EDEREK PUANINI YÜKSELTTİ

Lider Galatasaray, Rize’de Osimhen’in 2 golü sayesinde 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63’e yükseltti.

BODRUM FK VE HATAYSPOR İLK GALİBİYETLERİNİ ALDI

Küme düşme hattında olan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise birer puan kazandı.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Adana Demirspor – Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK – Sivasspor: 2-1

Başakşehir – Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş – Trabzonspor: 2-1

Hatayspor – Alanyaspor: 1-0

Eyüpspor – Kayserispor: 1-1

Konyaspor – Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe – Kasımpaşa: 3-1

Rizespor – Galatasaray: 1-2

PUAN DURUMU VE 25. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

25. haftanın maç programı:

21 Şubat Cuma:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş

20.00 Bodrum FK-Hatayspor

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Konyaspor

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa

19.00 Samsunspor-Rizespor

23 Şubat Pazar:

13.30 Kayserispor-Göztepe

16.00 Alanyaspor-Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe