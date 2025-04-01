Süper Lig’de Puan Durumu ve Haftalık Program

Süper Lig’de 29. haftanın sonuçları belli oldu. Haftanın son maçında Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 yenerek galip geldi.

GALATASARAY’IN İLK KAYBI

Lider Galatasaray, Beşiktaş’a 2-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini almış oldu ve puanı 71’de kaldı.

FENERBAHÇE’NİN PUAN FARKI DÜŞTÜ

Bodrum FK’yi 4-2 geçen Fenerbahçe, puanını 65’e çıkardı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 30. hafta maçında bay geçecek olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya indirmiş oldu. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçların 5’ini ev sahibi ekipler, 3’ünü ise konuk takımlar kazandı. Bir maç ise beraberlikle noktalandı. Rizespor’un bay geçtiği haftada yapılan toplam 9 maçta 32 gol atıldı.

MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig’in 29. haftasında alınan sonuçlar şunlar:

Kayserispor – Hatayspor: 5-0

Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1

Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0

Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4

Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1

Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor – Göztepe: 1-1

Beşiktaş – Galatasaray: 2-1

Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU VE CEZA

29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekildedir: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verilmiştir.

30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de 30. haftanın maçları aşağıdaki gibi gerçekleşecek:

4 Nisan Cuma: 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi: 13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar: 13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)