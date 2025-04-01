Süper Lig’de Puan Durumu ve Program

Süper Lig’de 29. haftanın sonu geldi. Bu haftaki kapanış maçında Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 ile geçti.

GALATASARAY İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan lider Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 71 puanda kaldı.

PUAN FARKI 6’YA İNDİ

Bodrum FK’ye karşı 4-2 galip gelen Fenerbahçe, puanını 65’e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek olan Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya indirdi. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçların 5’ini ev sahibi takımlar, 3’ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rizespor’un bay geçtiği haftada toplamda 9 maç oynandı ve bu maçlarda toplam 32 gol atıldı.

SONUÇLAR

Süper Lig’in 29. haftasında yapılan mücadelelerin sonuçları şu şekildedir:

Kayserispor – Hatayspor: 5-0

Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1

Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0

Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4

Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1

Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor – Göztepe: 1-1

Beşiktaş – Galatasaray: 2-1

Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU

Ligin 29. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Not: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig’de 30. hafta müsabakalarının programı şu şekildedir:

4 Nisan Cuma: 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi: 13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar: 13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)