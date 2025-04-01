Spor

Süper Lig’de Puan Durumu ve Programı

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Süper Lig’de 29. haftanın maçları tamamlandı. Haftanın son karşılaşmasında Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY’IN İLK YENİLGİSİ

Bu sezon liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Beşiktaş’a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71’de bıraktı.

PUAN FARKI 6’YA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Bodrum FK’yi 4-2 yenerek puanını 65’e çıkardı. İkinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerin, 30. haftayı bay geçecek olan Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6’ya düştü. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların 5’ini ev sahibi ekipler, 3’ünü ise konuk takımlar kazandı. Bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor’un bay geçtiği haftada toplam 9 maçta 32 gol atıldı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şu şekilde:

– Kayserispor – Hatayspor: 5-0
– Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1
– Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0
– Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4
– Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1
– Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2
– Trabzonspor – Göztepe: 1-1
– Beşiktaş – Galatasaray: 2-1
– Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU

29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Not: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig’de 30. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

4 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:
13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:
13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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