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Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Yok

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Altın, Küresel Endişelerle Rekor Seviyeye Çıktı

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Volkan Konak’ın Anlamlı Vasiyeti Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği bir konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vasiyeti gün yüzüne çıktı.

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