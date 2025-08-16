Süper Lig’de Samsunspor 2’de 2

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsun, ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken Kocaeli henüz puan alamadı.

İLK YARI GÖRÜNTÜLERİ

Maçın 15. dakikasında, sağ kanattan Ahmet Oğuz’un yaptığı ortada, ceza sahasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarparak oyun dışına gitti. 21. dakikada Zeki Yavru’nun sağ kanattan yaptığı ortada, Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic, direğin dibinden kurtardı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışı sonrası Mouandilmadji’nin şutunu Jovanovic kornere çeldi. 42. dakikada ise VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kontrol eden hakem Zorbay Küçük, Holse’ye müdahale eden Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyundan atma kararı aldı. Bu bölüm, 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

İkinci yarının 53. dakikasında, sol kanatta Haidara’nın kullandığı serbest vuruş sonrası savunmanın kafasından seken top kalecide kaldı. 60. dakikada ntcham, ceza sahası sol çizgisinde topla buluşarak sert bir vuruş yaptı, ancak Jovanovic topu kornere gönderdi. 64. dakikada, Emre Kılınç, ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçerek şut attı, ancak top kalecide kaldı. Maçın 82. dakikasında, Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornerde, Van Drongelen iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın son dakikalarına girilirken, 85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Petkovic’in serbest vuruşu üst direkten oyuna dönerken, karşılaşma sonunda Samsunspor 1-0 galip geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)