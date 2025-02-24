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Süper Lig’de Son Puan Durumu Nedir?

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MAÇIN SONUCU VE PUAN DURUMU

Süper Lig’in 25. haftası, bugün oynanan tek mücadele ile sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, derbi mücadelesinde ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde puanını 64’e çıkaran lider sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi sarı-lacivertli ekip ile arasında bulunan 6 puanlık farkı korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı 3-1 kazanmış olan sarı-kırmızılılar, bu skorla ikili averajı ele geçirmiş oldu.

HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI

25. haftada gerçekleşen diğer karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

– Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3
– Bodrum FK-Hatayspor: 1-0
– Sivasspor-Konyaspor: 1-1
– Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
– Samsunspor-Rizespor: 2-3
– Kayserispor-Göztepe: 1-0
– Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2
– Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2
– Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

26. haftanın programı ise şu şekilde planlandı:

1 Mart Cumartesi:
– 16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK
– 20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor

2 Mart Pazar:
– 13.30 Rizespor-Alanyaspor
– 16.00 Kasımpaşa-Galatasaray
– 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

3 Mart Pazartesi:
– 16.00 Konyaspor-Trabzonspor
– 16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor
– 20.30 Göztepe-Samsunspor
– 20.30 Başakşehir-Sivasspor

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