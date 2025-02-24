Süper Lig’de Son Puan Durumu Nedir?

MAÇIN SONUCU VE PUAN DURUMU

Süper Lig’in 25. haftası, bugün oynanan tek mücadele ile sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, derbi mücadelesinde ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligde puanını 64’e çıkaran lider sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi sarı-lacivertli ekip ile arasında bulunan 6 puanlık farkı korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı 3-1 kazanmış olan sarı-kırmızılılar, bu skorla ikili averajı ele geçirmiş oldu.

HAFTANIN DİĞER SONUÇLARI

25. haftada gerçekleşen diğer karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

– Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3

– Bodrum FK-Hatayspor: 1-0

– Sivasspor-Konyaspor: 1-1

– Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

– Samsunspor-Rizespor: 2-3

– Kayserispor-Göztepe: 1-0

– Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2

– Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

– Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

26. haftanın programı ise şu şekilde planlandı:

1 Mart Cumartesi:

– 16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK

– 20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor

2 Mart Pazar:

– 13.30 Rizespor-Alanyaspor

– 16.00 Kasımpaşa-Galatasaray

– 20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

3 Mart Pazartesi:

– 16.00 Konyaspor-Trabzonspor

– 16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor

– 20.30 Göztepe-Samsunspor

– 20.30 Başakşehir-Sivasspor