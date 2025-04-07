Süper Lig’de Takım Farkı Azaldı!

ZİRVE YARIŞINDAKİ GİDİŞAT

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrasında liderlik yarışı daha da karmaşık bir hal aldı. Ligin sonuna yaklaşırken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 3 puana düşerek heyecanı artırdı. Takım taraftarları, şampiyonluğun hangi tarafın olacağına dair büyük bir merak içerisindeler.

YAPAY ZEKADAN İLGİ ÇEKEN TAHMİNLER

Yapay zeka, Euro Club Index aracılığıyla dikkat çekici tahminlerde bulundu ve Süper Lig puan durumunu değerlendirdi. Bu doğrultuda ligin alt sıralarındaki takımlar da, düşme hattından kurtulmak için yoğun bir mücadele veriyor. Puan durumuna göre, en son sıralamada Hatayspor’un 25 puanla yer aldığı görülüyor.