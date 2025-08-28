Süper Lig’in Hakemleri Duyuruldu

Spor

4. HAFTA HEYECANI GELİYOR

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta maçları, yarın 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu hafta oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi aracılığıyla açıklandı.

MAÇLAR VE HAKEMLER

Yarın, 21.30’da Göztepe ile Konyaspor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü, saat 19.00’da Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Ozan Ergün, Kocaelispor ile Kayserispor maçlarını ise Yasin Kol yönetecek. 21.30’da ise Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Cihan Aydın, Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçında ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

Pazar MAÇ PROGRAMI

31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Başakşehir ile Eyüpspor karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetirken, Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında hakem Çağdaş Altay görev alacak. Günün son maçında, 21.30’da Trabzonspor – Samsunspor mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçı ise Kadir Sağlam yönetecek.

Ekonomi

Ekonomik Güven Ağustosta Arttı

TÜİK, ağustos ayına ait ekonomik güven endeksini duyurdu. Endeks, yüzde 1,7 artışla 97,9 değerine ulaştı, ancak yine de eşik değerin altında kaldı.
Gündem

Türkiye Kene Risk Haritası Çıkıyor

Yaz aylarındaki kene vakalarının artışı üzerine uzmanlar, Türkiye'nin kene risk haritasını oluşturarak bu parazitlerin neden olduğu hastalıkları incelemeye devam ediyor.

