Süper Lig Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

YENİ SEZON TAKVİMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futboldaki yeni sezonun takvimini açıkladı. Bu açıklamada 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tarihlerine de yer veriliyor.

8 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Bu doğrultuda, yeni sezon; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarla başlayacak. Federasyondan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.” denildi.

SEZON PLANI DAHA SONRA DUYURULACAK

Açıklamada, “Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, liglere ilişkin sezon planlamasının daha sonra açıklanacağı belirtildi.