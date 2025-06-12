Şüpheli Yakalandı, İşkence Belgelendi

ADANA’DA ŞOK EDİCİ İŞKENCE OLAYI

Adana’da meydana gelen korkunç olayda, İ.A. isimli şahıs sosyal medya üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen iki genci Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nden alarak Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürüyor. Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri acımazsızca sopayla dövüyor.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

O anlar ise yanında bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydediliyor. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde “Kurban olayım yapma!” diye yalvardığı duyuluyor. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın medyada yer almasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda 28 yaşındaki İ.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada ise, “Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ.A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” deniyor. Olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.