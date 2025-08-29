Sürat Teknesi Kadına Çarptı!

DENİZ KAZASI VE YAŞANAN GİDİŞAT

Yalova’nın Armutlu ilçesinde İlibat Koyu’nda, denizde yüzen Ayşe Betül Terzioğlu’na, mahalle muhtarı Ali T.’nin kullandığı “İMPARATOR 77” isimli tekne çarptı. Kaza, Terzioğlu’nun evine sadece 20 metre mesafede meydana geldi. Bacaklarından ağır yaralanan Terzioğlu, Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar ise sahildeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU VE AMELİYAT SÜRECİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Terzioğlu’nu Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan muayene sonucunda Terzioğlu’nun sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar bulunduğu, ayrıca açık yara nedeniyle enfeksiyon riski taşıdığı belirlendi. Ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenerek tedavi süreci başlatıldı.

TALEPLER VE YAPILAN ŞİKAYETLER

Kazanın ardından ifadesi alınan Terzioğlu, teknenin sahile yakın ve hızlı şekilde geldiğini ifade ederek, “Kaçacak zamanım olmadı. Çarptığı anda bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldım. Bu tekne daha önce de aynı sahilde hızlı ve dikkatsiz şekilde seyrediyordu” dedi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan mahalle muhtarı Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.