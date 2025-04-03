Süreci Yakından Takip Edeceğiz

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında, İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki Tarihi Salı Pazarı’nda skandal bir olay meydana geldi. Olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafet almak için gittiği bit pazarında bir şahıs ile sözlü bir tartışma yaşadı.

ŞİDDETLİ SALDIRI VE SONUÇLARI

Tarafların bir süre sonra tekrar karşılaşmasıyla kavga çıktı. Çevre esnafının müdahale etmesiyle ayrılan şüpheli B.B., koşarak geri dönüp Mattia’ya bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, ne yazık ki olay sonucunda hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy’deki bıçaklı saldırıyla hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik,” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜRECİN TAKİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı’nın da katıldığı bu görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. “Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum,” dedi. Erdoğan, “Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz,” diyerek bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.