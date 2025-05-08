Süreyya Önder’le İlgili Suikast İddiası

SUİKAST İDDİALARI GÜNDEMDE

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 3 Mayıs 2025’te kalp krizi sebebiyle vefatının ardından, suikast iddiaları dikkat çekmeye başladı. DEM Parti, 8 Mayıs’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, “2 Nisan 2025’te Önder’in aracında yapılan incelemelerde sol arka lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulundu” ifadesini kullandı. Olayın hassasiyeti nedeniyle daha önce kamuoyuna aktarılmayan durum, yürütülen soruşturmayı derinleştiriyor.

İNCELEMELER DERİNLEŞİYOR

Yürütülen soruşturmada, olayın detayları üzerine ek incelemeler yapılmaya başlandı. Bu süreçte, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardında yatan durumlardan yola çıkarak çeşitli analizler yürütülüyor. Kamuoyunda oluşan şüpheler ve iddiaların ciddiyeti, yetkili birimler tarafından değerlendiriliyor. Olayla ilgili daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.