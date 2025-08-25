Suriye, ABD’YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN Çağrısı Yaptı

SURİYE’NİN TOPARLANMA SÜRECİ

Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye, yeni hükümetiyle beraber kendini yeniden inşa etme çabasında. Bu çerçevede birçok ülke ile diplomatik temaslar gerçekleştiriyor.

ABD’DEN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇAĞRI

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü’nden (SAAPP) yapılan açıklamada, Kongre’ye Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılmasına yönelik bir çağrı yapıldı. Açıklamada, bu adımın Suriye halkının haklarını yeniden kazanması açısından kritik olduğu ifade edildi.

DAYANIŞMA MESAJI

Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, “Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği” dile getirildi. Açıklamada, “Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz” denildi. SAAPP, Suriyeli ve ABD’li topluluklar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.