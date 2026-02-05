Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Tom Barrack ile Görüşme Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’la bir araya geldi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Şara, Barrack’ın liderlik ettiği bir ABD heyetini, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda ağırladı. Görev görüşmesi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki güncel gelişmeler ve ortak öneme sahip meselelerin tartışıldığı vurgulandı.
Gündem
Kasımpaşa’nın Yeni Sahibi Kazancı Holding Oldu
Kasımpaşa, TMSF denetiminden çıkarak yeni bir döneme girdi. Kulübün hisseleri, Cemil Kazancı'nın sahip olduğu Kazancı Holding tarafından satın alındı.
Gündem
Dev Heykel İle Trump’ın Siyasi Mirası Tartışma Yarattı
Donald Trump, 13 milyon lira maliyetle altın kaplama dev bir heykel ile gündeme geldi. Anıt, destekçileri tarafından tarihsel bir simge olarak görülürken, eleştiriler narsisizme dikkat çekiyor.
Gündem
Galatasaray Yusuf Demir İle Yollarını Ayırdı
Galatasaray, Yusuf Demir'le anlaşmasını feshetti. Genç futbolcu, Rapid Wien ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere Avusturya'ya sağlık kontrolü için gitti.
Gündem
Trafik İhlallerine Cezalar Yükseliyor
Meclis'te onaylanan düzenlemeye göre, drift yapanlar için 140 bin TL, yaya yolunda skuter kullananlar için ise 5 bin TL ceza belirlendi.
Gündem
Rakka ve Deyrizor’da Güvenli Dönüşler Devam Ediyor
Rakka ve Deyrizor'daki terör temizliği sonrası Suriyelilerin geri dönüşü hızlanırken, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece saatlerinde yoğunluk gözlemleniyor.