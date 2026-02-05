Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Tom Barrack ile Görüşme Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’la bir araya geldi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Şara, Barrack’ın liderlik ettiği bir ABD heyetini, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda ağırladı. Görev görüşmesi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki güncel gelişmeler ve ortak öneme sahip meselelerin tartışıldığı vurgulandı.