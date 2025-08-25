Gündem

Suriye Cumhurbaşkanı Genel Kurul’a Katılacak

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılacağı ifade ediliyor. Bu durum, Şara’nın BM Genel Kurulu’nda sunum yapacak olmasıyla daha da önem kazanıyor.

Açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na katılacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı bilgisi veriliyor. Bu durum, Suriye’nin uluslararası platformda yeniden varlık göstermesi açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

