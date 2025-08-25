Suriye Cumhurbaşkanı Genel Kurul’a Katılacak

SURİYE CUMHURBAŞKANI BM GENEL KURULU’NA KATILIYOR

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılacağı ifade ediliyor. Bu durum, Şara’nın BM Genel Kurulu’nda sunum yapacak olmasıyla daha da önem kazanıyor.

İLK KEZ BİR CUMHURBAŞKANI KATILIYOR

Açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na katılacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı bilgisi veriliyor. Bu durum, Suriye’nin uluslararası platformda yeniden varlık göstermesi açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.