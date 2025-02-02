Suriye Cumhurbaşkanının İlk Ziyareti Riyad’a

SURİYE CUMHURBAŞKANI’NIN İLK YURTDIŞI ZİYARETİ

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapıyor. Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye’nin verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin refakat ettiği Şara, Riyad’a ulaşmış durumda. Şara’nın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile buluşması bekleniyor. Bu, Şara’nın Suriye’de geçiş döneminde Cumhurbaşkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretidir.

ZAFER KONFERANSI VE YENİ YÖNETİM

Suriye’de 29 Ocak’ta gerçekleştirilen “Zafer Konferansı”na, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcileri katılmıştır. Konferansın ardından, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Şara’nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştur. Bu adım, Şara’nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirebilir.