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Suriye’de Anayasa Süreci Tamamlandı

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GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ MESAJLAR

Zirvede konuşma yapan Şeybani, ülkedeki geçiş sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. “Suriye’de kapsayıcı bir parlamento ve kalıcı anayasa sürecinde son aşamadayız” ifadelerini kullanan Şeybani, bu sürecin ulusal birlik ve istikrar açısından çok kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI VE UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Şeybani, konuşmasında uluslararası yaptırımlara da yer verdi ve ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi. “Bu bir son değil; gerçek işbirliği, Arap çabalarının bütünleşmesiyle kalkınma, ulusal güvenlik ve bölgesel istikrar açısından umut vadeden bir sürecin başlangıcıdır” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları kaldırdığını duyurmasının, Suriye’nin yeniden inşası için kritik bir adım olduğunu belirten Şeybani, bu gelişmeyi “samimi Arap diplomatik çabaların somut sonucu” olarak tanımladı.

BÖLGESEL UZLAŞI VE DİPLOMATİK ÇABALAR

Suriye Dışişleri Bakanı, bölgesel uzlaşı sürecinde diplomatik çabaların önemine değinerek, özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan’a teşekkürlerini sundu. “Tarihi bir anda, etkin arabuluculuklarıyla bu sürece katkı sağlayan Suudi Arabistan Krallığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne özel minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

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