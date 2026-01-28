Suriye’de Askeri Operasyonların Durdurulması Anlaşması Sağlandı

Suriye Devlet Televizyonu’nda yer alan özel habere göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile PKK uzantısı SDG’nin yöneticisi Mazlum Abdi, Şam’da bir araya geldi. Görüşmelerin dün sona ermesinin ardından, taraflar arasındaki tüm askeri operasyonların durdurulması hususunda mutabakata varıldığı bildirildi. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki birçok şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının oluşturulmasına yol açtı.” ifadelerine yer verildi.

TÜM ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Söz konusu anlaşmaya göre, SDF/SDG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak, çeşitli çatışma eksenlerinde gerçekleştirilen tüm askeri operasyonlar durdurulacak. Anlaşma, sözü edilen düzenlemenin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı çerçevede, SDF/SDG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik adımların atılmasını da öngörüyor. Kaynaklar, anlaşmanın maddelerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içerisinde başlanacağını kaydetti.