Suriye’de Ateşkese Rağmen YPG/SDG Ateş Açtı

SİLAHLAR SUSMUYOR, ATEŞKES İLE İLGİLİ ENDİŞELER SÜRÜYOR

Suriye’deki ateşkese rağmen, çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu, Suriye’nin kuzeydoğusunda, biri Haseke’de diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 Ocak’ta Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile sağlanan ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

ATEŞKESİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Açıklamada, bu ateşkesin uzatılmasının arkasında DAEŞ tutuklularının ABD tarafından Irak’a sevk edilmesi operasyonuna destek sağlamak amacı yattığı ifade edildi.

İNSANİ KORİDORLAR AÇILDI

25 Ocak’ta Suriye haber ajansı, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap ve Haseke’den başlayarak Şam yönetimindeki topraklara doğru iki insani koridor açıldığını duyurdu. Bu durum, bölgede insani yardımların hızlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.