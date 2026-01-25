Suriye’de Ateşkese Rağmen YPG/SDG Ateş Açtı

suriye-de-ateskese-ragmen-ypg-sdg-ates-acti

SİLAHLAR SUSMUYOR, ATEŞKES İLE İLGİLİ ENDİŞELER SÜRÜYOR

Suriye’deki ateşkese rağmen, çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu, Suriye’nin kuzeydoğusunda, biri Haseke’de diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 24 Ocak’ta Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile sağlanan ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

ATEŞKESİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Açıklamada, bu ateşkesin uzatılmasının arkasında DAEŞ tutuklularının ABD tarafından Irak’a sevk edilmesi operasyonuna destek sağlamak amacı yattığı ifade edildi.

İNSANİ KORİDORLAR AÇILDI

25 Ocak’ta Suriye haber ajansı, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap ve Haseke’den başlayarak Şam yönetimindeki topraklara doğru iki insani koridor açıldığını duyurdu. Bu durum, bölgede insani yardımların hızlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneşli Hava İle Balıklıgöl’e Akın Oldu

Şanlıurfa'da kar yağışının ardından güneşli havayı değerlendiren halk, Balıklıgöl'e akın ederek doğanın tadını çıkardı.
Gündem

Sinan Özdemir’in Zorlu Yolculuğu Yaban Hayvanları İçin

Niksar'da hayvanlara yem bırakmak isteyen bir kişi, Ordu Perşembe Yaylası'na ulaştığında yoğun tipi ve fırtınayla karşılaştı. Aracını bırakıp zor şartlarla köye ulaşmayı başardı.
Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de elektrik direğindeki patlamalar yangın çıkardı, mobilya atölyesi alevler içinde kaldı ve tamamen yandı.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.