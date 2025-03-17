Suriye’de Çatışmalar Artıyor: 3 Asker İnfaz Edildi

HİZBULLAH’IN KAÇIRMA EYLEMİ

Hizbullah, Suriye’nin Humus’un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait bir askeri noktaya kurduğu pusuda 3 askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti. Bu durumun ardından Suriye ordusu, Lübnan’ın Hermel bölgesindeki Hizbullah unsurlarına top ve roket atışlarıyla karşılık verdi. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın yaptığı açıklamada, “Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı” dendi. Olayın Humus’un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında gerçekleştiği ve “Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır” ifadesi kullanıldı. Bakanlık, sınıra takviye destek kuvvet gönderdiğini bildirdi.

HİZBULLAH’TAN RED AÇIKLAMASI

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını kesin bir dille reddetti. Hizbullah, “Bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddettiğini” belirtti. Ayrıca, “Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önce yaptığı açıklamaları teyit ettiğini” kaydetti. Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan’ın sınır köyü olan Kasr’a düştüğünü bildirdi. Hizbullah da benzer bir açıklamada bulunarak, “Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket sınır kasabası Kasr’a düştü” dedi; ancak ek ayrıntı vermedi.

SURİYELİ YETKİLİLERİN SUÇLAMALARI

Suriye’nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus’ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı amaçlayan bir güvenlik kampanyası başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, Hizbullah’ı saldırılar düzenlemekle suçlayarak, Hizbullah’ın sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek verdiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli televizyon kanalı El Arabiya’nın aktardığına göre, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda, en az bir Suriye askerinin öldüğü ve çok sayıda askerin de yaralandığı kaydedildi.

LÜBNAN ORDUSUNUN YANITI

El Arabiya ile adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Lübnan ordusu kaynağı, “Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye’den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı” dedi. Kaynak, ordunun Suriye’den gelen tüm ateş kaynaklarına aynı şekilde karşılık verme emri aldığını bildirdi.

ASKERİ KONVOY HAREKETLİLİĞİ

Savunma Bakanlığı, Humus’un batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına takviye konvoyları sevk etti. Konvoyda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Ayrıca, Suriye ordusuna ait insansız hava araçları (SİHA’lar) Hizbullah’ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini belirtirken, saldırılar sonucunda sivillerin arasında yaralananların bulunduğunu ifade etti. Zuvani, Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığı’nın kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte güvenliği sağlamak için yeni önlemler alınacağını kaydetti.