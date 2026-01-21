Suriye’de Çatışmalar Devam Ederken ABD’den DEAŞ Hamlesi

suriye-de-catismalar-devam-ederken-abd-den-deas-hamlesi

SICAK GELİŞMELER SÜRE GİDİYOR

Bölgedeki sıcak gelişmeler devam ediyor. Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasındaki çatışmalar, farklı ölçeklerde sürerken ABD’den dikkat çekici bir adım atıldı.

DEAŞ MAHKUMLARI IRAK’A GÖNDERİLECEK

ABD ordusu, Suriye’deki DEAŞ mahkumlarının Irak’a transferine yönelik olarak bir operasyon başlattığını duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “150 tutuklu Haseke’den Irak’a nakledildi. 7 bin kişinin daha gönderilmesi bekleniyor.” ifadesine yer verildi.

KAMPLARDA 56 BİN DEAŞ’LI VAR

Suriye’deki kamplarda yer alan DEAŞ’lıların toplam sayısının 56 bin civarında olduğu öngörülüyor.

