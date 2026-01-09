Suriye’de Erdoğan ve Şara’dan Kritik Görüşme

Suriye’de PKK-SDG’nin Halep’teki sivil alanlar ile Suriye ordusuna yönelik düzenlediği saldırıların ardından Suriye Ordusu, operasyonlarına devam ediyor. Suriye Ordusu, stratejik bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirmişken, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın kritik bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şara’nın telefonla görüştüğü ve toplantıda Suriye’deki son gelişmeler ile Halep’teki istikrar artırma yollarının ele alındığı aktarıldı.

10 MART ANLAŞMASININ ARKA PLANI

10 Mart 2025 tarihinde Suriye’deki yeni rejim ile PKK/YPG’nin uzantısı olan SDG arasında bir anlaşma gerçekleştirilmişti. Bu anlaşmayla birlikte SDG’nin Suriye güçlerine entegrasyonu kararlaştırılmıştı. Ancak, Suriyeli yetkililer, takip eden aylarda SDG’nin bu anlaşmaya uygun hareket etmediğini bildirdi. SDG güçleri, son günlerde Halep’te sivil yerleşim alanları ve Suriye ordusuna yönelik sistematik saldırılar başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden hareketle, Suriye Ordusu’nun mevzileri ile hükümetin kontrolündeki sivil yerleşimlere, kamu kurumlarına ve kritik altyapıya yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bu saldırılarda şehir merkezindeki konutlar, hastaneler ve okullar da hedef alındı, sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa hakkını öne sürerek, saldırıların kaynağına karşılık verdi.

SDG’NİN SALDIRI NEDENİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Suriye hükümeti, Halep ve genel olarak Suriye’de SDG ile uzlaşma sağlamak amacıyla pek çok girişimde bulundu. Bu çerçevede en son 4 Ocak 2026’da Şam’da düzenlenen üst düzey toplantıda entegrasyon ve barışçıl çözüm yollarının masaya yatırıldığı belirtildi. Ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle bu toplantılardan somut sonuçlara ulaşılamadı. Örgüt, Esad rejimini desteklemeye devam ederek Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyetlerini sürdürdü. Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini de ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını gözler önüne serdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi. Suriye Ordusu’nun başlattığı operasyon ise sürmekte ve Halep’teki belirlenen SDG-PKK hedeflerine yönelik harekât devam ediyor. Eşrefiye mahallesi önemli ölçüde kontrol altına alınırken, çatışmalar ise mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud arasında devam ediyor.