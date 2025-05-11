Suriye’de İlk Fuar Türklerle Dolu

BAAS REJİMİNİN YIKILMASINDAN SONRAKİ İLK FUAR

Baas rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’de ilk defa fuar düzenlendi. 7 Mayıs’ta Şam’da başlayan Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla birlikte son gününde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

200 TÜRK MARKASI FUARA KATILIYOR

Baas rejiminin çöküşünden sonraki bu organizasyona, Suriyeli firmaların yanı sıra yaklaşık 200 Türk markası katılıyor. Katılımcılar, Körfez ülkelerindeki fuarlarla karşılaştırıldığında, Şam’daki etkinliğin gelişmişlik açısından umut verici olduğunu belirtiyor.

FUARIN SON GÜNÜ BUGÜN

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün sona erecek.