suriye-de-mezhep-temelli-yeni-fitne-tehdidi

SURİYE’DEKİ MEZHEP TEMELLİ FITNE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele alan Erdoğan, “Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. Çoğu yalan olan açıklamalarla Türkiye’de yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bölgedeki gerilimler ve kardeş kavgalarının arttığı bir süreçte olunduğunu ifade ederek, “Eski rejim artıkları ve terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine pusu kuruluyor. Çoğu yalan açıklamalarla Türkiye’de kaos yaratılmak isteniyor” uyarısında bulundu.

CHP’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, “Ramazan’ın maneviyatı nedeniyle günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz ama CHP yalan ve iftira dozunu artırıyor. Özgür Özel, dışarıda zehirli bir dile sarılıyor. Kendi partisinden yalanlanan birini muhatap almak züldür” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Gün aşırı parti değiştiren kifayetsize rozet taktı. Bize attıkları çamur kendilerine bulaştı. Ana muhalefetin bu hallere düşmesi üzüntü verici” diyerek Özel’in tutarsızlığını eleştirdi. CHP’nin Alevi vatandaşları istismar ettiğini öne süren Erdoğan, “Tehlikeli bir dil kullanıyorlar. Bu ülkeye bedeller ödetmiş bir dildir. CHP, zulmünden nedamet getirsin” çağrısını yaptı.

SİLAHSIZ İSTİKLAL MARŞI’NA SUİKAST

Cumhurbaşkanı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne dikkat çekerek, “Marşımız milletimizin kahramanlığının sembolü, var oluş anıtıdır. Suriye’deki fitne girişimleri, bu ruha alçakça bir suikasttır” dedi. Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anan Erdoğan, marşın yazılış dönemi olan savaşın önemine vurgu yaptı.

AİLE POLİTİKALARI VE YENİ ADIMLAR

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Aile hasar görürse birey, toplum ve insanlık bozulur. Aile bizim her şeyimizdir” şeklinde konuştu. Yuva kavramının maddi ölçülerle tanımlanamayacağını belirten Erdoğan, “Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nu kurduk. Evlilik kredisi desteğini 81 ilde hayata geçirdik. Yeni düzenlemeler yolda” bilgisini verdi. Kadının güçlenmesini ailenin zayıflaması olarak görmediklerini dile getiren Erdoğan, “Kadın üzerinden siyasete tenezzül etmedik” dedi.

TÜRKİYE BARIŞ VE İYİLİK SANCAĞINI TAŞIYOR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin barış ve iyilik misyonunu sürdürdüğünü belirterek, “Ramazan’da iyilik ve kardeşlik seferberliğini hızlandırdık. Kurumlarımız Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar milletimizi temsil ediyor. Biz şov değil, gönüller yapma peşindeyiz” sözlerine yer verdi. Sudan ve Gazze’deki gelişmelerle ilgili de yorumda bulunarak, “Siyonist rejimin şımarıklığına rağmen Gazze’de ateşkes sürüyor” dedi.

EMPERYALİZME KARŞI KARDŞLIK

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, “40 yıllık sorunları çözerken yeni fay hatları oluşturmak emperyalizme uşaklık etmektir. Kim bu millete kastederse karşısında 85 milyonu bulur” şeklinde açıkladı. Türkiye’nin küresel yarışta geri bırakılmak istendiğini savunan Erdoğan, “Bu sefer başaramayacaklar” mesajı verdi.