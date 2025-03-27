suriye-de-ortak-harekat-merkezi-kurulacak

ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki mevcut durum hakkında önemli bilgiler aktardı. “9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir.” Bu toplantıda, katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda anlaşmaya varmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletlerle ulaşan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliği sağlandı. Bu gelişme kapsamında çalışmalar devam ediyor.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK ÖNEMİ

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, yeni hükümetin Suriye’nin genelinde devlet otoritesini tesis etmesi ve Suriye’de istikrar ile güvenliğin sağlanması, Türkiye açısından oldukça önemli bir konu.

EĞİTİM AMAÇLI ÜS KURULMA PLANI

Bu bağlamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin taleplerine uygun olarak, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam ediyor. Suriye’de gerçekleştirilen tüm faaliyetler, ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınıyor.