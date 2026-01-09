Suriye’deki Siyasi Gelişmeler Barzani ve Şara ile Ele Alındı

suriye-deki-siyasi-gelismeler-barzani-ve-sara-ile-ele-alindi

Suriye’deki durum dikkatle izleniyor. Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin resmi ofisinden yapılan duyuruya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, KDP lideri Barzani’yi telefonla aradı.

SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Barzani ve Şara, Suriye’deki güncel siyasi gelişmeler ile bölgedeki değişimlere dair değerlendirmelerde bulundu ve istikrar ile karşılıklı işbirliğinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, Şara’nın, “Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir unsuru olduğu” vurgusu yaptığı belirtildi. Ayrıca, Kürtlerin ulusal, siyasi ve sosyal haklarının teminat altına alınacağına dair Suriye devletinin kararlılığını yineledi.

SOSYAL BARIŞA ÖNEM VERİLDİ

Barzani, Şara’nın görüşünü olumlu karşıladığını belirterek, Suriyelilerin özlem ve beklentilerini karşılayacak, herkesi kapsayan ve eşit olan bir devletin kurulması gerektiğini desteklediğini açıkladı. Tüm tarafların menfaatlerinin gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Barzani, sosyal barışın sürdürülmesi açısından istişare ve koordinasyonun devam etmesinin önemini vurguladı.

