Suriye Güçleri Kamışlı’da Entegrasyonu Sağladı

Suriye’de, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde bölgedeki güçlerin entegrasyon süreci devam ediyor. Uzun süreli gerilimler ve aralıklarla yaşanan çatışmaların ardından, Suriye güçleri YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelere girerek entegrasyonu sağlıyor. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan bir konvoy, YPG’nin işgali altındaki Haseke’nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Yaklaşık 20 askeri araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluşan konvoy, bölge halkı tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Mevcut mutabakata göre, Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgeler de dahil olmak üzere “Suriye topraklarının birleştirilmesi”, süregelen ateşkesin korunması ve SDG güçleri ile yönetim kurumlarının “adım adım entegrasyonu” hedefleniyor. Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, önceki gün Haseke il merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne de girmişti.

ABD’NİN YAKINLAŞMASI

ABD, Suriye’nin yeni hükümetiyle ilişkilerini sıkılaştırmış ve yakın dönemde terör örgütü SDG ile olan ortaklığının esas amacının büyük ölçüde sona erdiğini ifade etmişti. Şam yönetimi YPG ile entegrasyonu sağlarken, ülkenin güneyindeki Dürzi ağırlıklı Süveyda vilayeti şu anda fiilen hükümet kontrolü dışında kalmaya devam ediyor.

ŞARA, KÜRT ULUSAL KONSEYİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Diğer yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda ENKS Başkanı Muhammed İsmail ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şara, görüşme sırasında “devletin anayasa çerçevesinde Kürt vatandaşlarının haklarını güvence altına alma taahhüdüne bağlı olduğunu” vurguladı. ENKS heyeti de bu görüşmede, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın imzaladığı 13. Kararnamenin memnuniyetle karşılandığını belirterek, bu kararın “hakların güçlendirilmesi, kültürel ve sosyal kimliğin korunması yolunda önemli bir adım” olduğunu ifade etti.

KARARNAMEDEKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, 16 Ocak’ta imzaladığı bu kararnamede, “Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir” ifadelerine yer verilmişti. Kararnamede ayrıca, “Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında yaşayan Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği” belirtilirken, eğitim ve kültür alanları gibi çeşitli hakların tanınacağı da ifade edilmişti.