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Suriye Havayolları İstanbul Seferlerine Tekrar Başladı

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UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLAMASI

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, Suriye Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanarak İstanbul Havalimanı’na ulaşmayı başardı.

İKİ ÜLKE ARASINDA HAVACILIK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Bu uçuş, 2011 yılında patlak veren iç savaş nedeniyle askıya alınan tarifeli seferlerin yeniden hayata geçirildiğini gösteriyor. Söz konusu uçuş, iki ülke arasında sivil havacılık köprüsünün uzun bir aranın ardından tekrar kurulduğunu işaret ediyor.

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