Suriye Hükümeti, SDG’ye Askeri Operasyon Hazırlıyor

Suriye’de Tansiyonu Yükselten Gelişmeler

Suriye’deki gerilim yeniden artıyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, Suriye hükümeti, SDG’nin hakim olduğu bölgelerde askeri operasyon hazırlıklarına yöneliyor. Selvi, anlaşmaya göre SDG’nin yılsonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini, ayrıca Tişrin Barajı, sınır kapıları, havalimanları ve petrol ile doğalgaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesinin öngörüldüğünü belirtiyor. “Ama SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı. SDG’nin bu tavrı sabırları taşırmaya başladı,” ifadelerini kullanıyor.

Suriye Hükümeti Askeri Operasyona Hazırlanıyor

Selvi, “Suriye’de SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yapılıyor. Ama askeri operasyona Türkiye değil, Suriye hükümeti hazırlanıyor.” diyerek durumu daha da netleştiriyor. SDG, operasyonu durdurmak amacıyla İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam’a gönderdi. Ancak Suriye yönetimi, sabrının tükenmekte olduğunu ortaya koyuyor. Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birlikte 8 maddelik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmayı taahhüt etti ve Tişrin Barajı ile sınır kapılarının, havalimanı ve enerji sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi gerekiyordu.

SDG’nin Taahhütlerini Yerine Getirmemesi

Ancak SDG, bu süre zarfında söz verdiği tüm taahhütleri yerine getirmedi. Tam aksine, İsrail ve Fransa ile yeni ilişkiler geliştirerek ek talepler öne sürdü. Bu durum, Suriye hükümetinin sabrını zorlamaya başladı. Suriye hükümeti, SDG’nin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarını sürdürürken, SDG’nin durumu önlemek için çabaları sonuçsuz kalıyor. Şam hükümetinin tutumunda herhangi bir değişiklik yok. Suriye yönetimi, SDG’nin silah bırakmasını, Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini istiyor. Tişrin Barajı’nın teslimi konusundaki ısrarını da sürdürüyor.