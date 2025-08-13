Suriye Hükümeti, SDG’ye Askeri Operasyon Yapıyor

SURİYE’DE TANSİYON ARTMAKTADIR

Suriye’de tansiyon yeniden yükseliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin ifadesine göre, Suriye hükümeti, SDG’nin kontrolündeki bölgelere askeri operasyon hazırlıklarına girişiyor. Selvi, SDG’nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmasının ve Tişrin Barajı ile sınır kapıları, havalimanı ve petrol-doğalgaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesinin planlandığını aktarıyor. “Ama SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı. SDG’nin bu tavrı sabırları taşırmaya başladı,” diyor.

ASKERİ OPERASYON HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Selvi, “Suriye’de SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yapılıyor. Ama askeri operasyona Türkiye değil, Suriye hükümeti hazırlanıyor” şeklinde yazıyor. SDG, bu durumu önlemek adına İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam’a gönderdi. Ancak Suriye yönetimindeki sabır tükeniyor. Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacaktı.

Tişrin Barajı ile sınır kapılarının, havalimanının ve petrol ile doğalgaz sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi gerekiyordu. Bu süreç içinde SDG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegrasyonu da öngörülüyordu. Ancak SDG, bugüne kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Bununla birlikte, SDG’nin uluslararası aktörlerle yeni ilişkiler kurarak değişiklik talepleri ortaya çıkıyor. Suriye hükümeti, SDG’nin silah bırakıp hazır aktif olarak Suriye ordusuna entegre olmasının yanı sıra, petrol ve doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini de talep ediyor. Tişrin Barajı’nın teslim edilmesi konusundaki ısrar ise devam ediyor.