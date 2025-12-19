Suriye Hükümeti Ve SDG Görüşmeleri Hız Kazandı

Suriye hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD yetkilileri, Mart ayında varılan anlaşma çerçevesinde SDG güçlerinin yıl sonuna kadar Suriye devletine entegre edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Konu hakkında bilgisi olan kaynaklar, anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere rağmen görüşmelerin son günlerde hızlandığını aktarıyor. Bununla birlikte, Şam ve bazı Batılı kaynaklar, büyük bir ilerleme kaydedilmesinin olası olmadığını ifade ediyor.

TEKLİF DETAYLARI

Bir Suriyeli yetkili, bir Batılı kaynak ve üç SDG temsilcisi, Suriye geçici hükümetinin SDG’ye bir teklif sunduğunu bildirdi. Teklif, SDG’nin 50,000 silahlı üyesinin üç ana tümen ve daha küçük tugaylar şeklinde Suriye ordusuna entegre olması, bazı emir komuta yetkilerinin Şam’a devredilmesi ve SDG’nin kontrolündeki topraklara Suriye ordusunun girmesine izin verilmesini içeriyor. Ancak teklifin SDG tarafından kabul edilip edilmediği henüz netlik kazanmış değil. Diğer kaynaklar, tarafların son anda bir anlaşmaya varma olasılığını düşük görüyor ve görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

ANLAŞMA YAKINLIĞI

Diğer yandan, bir SDG yetkilisi, tarafların anlaşmaya “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu belirtiyor. Suriyeli bir yetkili ise anlaşmanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi için kararlılık gösterdiklerini, fakat SDG’nin “geri adım atamayacağı” bir ilerleme sağlanmadığı takdirde bu sürecin uzatılabileceğini vurguladı. SDG yetkilileri, belirlenen zaman diliminin önemli olmadığını, asıl önceliğin anlaşmanın içeriği olduğunu ve adil bir entegrasyon için görüşmeleri sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etmişti.

İÇERİK VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

SDG’nin kontrol ettiği özerk bölgenin yöneticisi Sihanouk Dibo, “Anlaşmanın geçerliliğini en kesin şekilde garanti altına alacak unsur içeriktir, verilen süreler değil” diyerek, anlaşmadaki tüm maddelerin üzerinde mutabakat sağlanmasının 2026 ortasına kadar sürebileceğine dikkat çekti. SDG, Ekim ayında üç coğrafi bölgeye ve tugaya ayrılma fikrini gündeme getirmişti. Bu talebin, Şam’dan gelen teklife yansıtılması durumunda SDG’nin bölgedeki kontrolünü kaybetmesinin yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. SDG’nin Şam’daki temsilcisi Abdel Karim Omar, Şam’dan gelen teklifin “anlaşmazlık ve gecikmelere yol açabilecek lojistik ve idari detayları” içerdiğini kaydetti.

DIŞ POLİTİKA VE MART SONRASI İVME

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın, SDG’nin Şam’a entegrasyonunu desteklemek amacıyla taraflar arasında diyalog kurmaya devam ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin askeri müdahale istemediğini ancak SDG’ye karşı sabrının azaldığını belirtti.