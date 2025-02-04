Suriye Liderinin Ankara Ziyareti Başladı

SURİYE LİDERİ ANKARA’YA GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine cevap vererek 4 Şubat Salı günü Ankara’ya geleceğini duyurdu. Şara’nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara’nın yapacağı görüşmelerde Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası, kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması konuları ele alınacak. Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün Ankara’ya girmesi bekleniyor.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşeceğini belirtti. Suriye’de son gelişmelerin her yönüyle ele alınacağını vurgulayan Altun, “Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir” dedi. Ayrıca, görüşmelerde geçiş dönemi yönetimi ve Suriye halkına sağlanabilecek çok taraflı desteklerin de üzerinde durulacağına dikkat çekti. Altun, “Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.